Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nca düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinde ilk karşılaşmalar oynandı. Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Galatasaray karşılaştı. İzmir ekibi zorlu mücadeleden 73-67 galip ayrılarak seriyi 1-0’a getirdi.
Günün ikinci maçında ise 1907 Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş HDI Sigorta, rakibini 67-62 yenip seride 1-0 öne geçti.
Yarı final serisinin ikinci müsabakaları yarın aynı salonda oynanacak.