Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direkör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası gerçekleştirilen çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından 27 Eylül Salı günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.



