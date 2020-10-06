Erkek bakımın lider markası Gillette, yıllardır gururla yürüttüğü A Milli Futbol Takımı sponsorluğunun yanı sıra E-spor ve bireysel sporcu sponsorluklarıyla sporun gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Gillette UEFA Şampiyonlar Ligi resmi lisanslı tıraş bakım ürünleri tedarikçisi olmasıyla birlikte Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’ne ana sponsorluğuyla desteğini 5 yıldır sürdürüyor.

Gillette lisanslı ürün tedarikçiliğini şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tıraş bakım tedarikçisi olarak sürdürmeye devam ediyor. ‘Takımını destekle, her tıraşın gol olsun’ mottosuyla, spor kulüpleriyle birlikte yaratılan Blue3 Taraftar Serisi’ni tercih eden taraftarlar, kulüplerine de destek olacak. Kulüplerine kattıkları her türlü değer sayesinde sporun en önemli paydaşı durumundaki taraftarlar, Blue3 ürünleri ile kulüplerini hem sahada hem de aynanın karşısında destekleyebilecek ve 10 tıraşa kadar dayanan Blue3 Ekonomisi’ni deneyimleyebilecekler.

Türk sporunun önemli kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın lisanslı Gillette Blue3 taraftar paketleri Eylül ayı başından itibaren raflarda yerini alıyor. Blue3 Ekonomisi’ni denemek isteyen taraftarlar, marketlerin yanı sıra kulüplerin resmi satış kanallarını ve e-ticaret sitelerini ziyaret edebilir.

Türk erkekleri, yoğunlukla tercih ettiği kullan-at tıraş bıçaklarında bıçak kalitesi ve kullanım ömrünün uzun olmasına önem veriyor. 3 bıçaklı ürünler cilde yakın tıraş vaadi ve pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunması ile tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Ayrıca Gillette Blue3, 10 tıraşa kadar dayanma iddiası ile “Türk erkeklerinin parasına değer tıraş bıçağı seçimi” ünvanını kazanıyor.

Gillette’in spor kulüpleriyle iş birlikleri devam edecek, takipte kalın...







