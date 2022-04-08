Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'un arkasında kalan Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray 'da idareciler sezon sonunda Kasımpaşa'nın kapısını çalma kararı aldı. İstanbul temsilcisinde bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyen Umut Bozok için Kasımpaşa'nın planı belli oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Kasımpaşa'nın sezon başında Lorient'ten kiraladığı 25 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon lacivert-beyazlılarda 34 müsabakada şans buldu. Tecrübeli futbolcu rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısı gösterdi. Umut Bozok aynı süreçte takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.

İstanbul temsilcisinin son haftalarda yakaladığı çıkışta başrol oynayan isimler arasında yer alan Umut Bozok'un satın alma opsiyonunun Kasımpaşa tarafından kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki tecrübeli santraforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Takvim'in haberine göre; Kasımpaşa sezon sonunda Fransız ekibi Lorient'e 1 milyon 500 bin euro ödemesi halinde tecrübeli golcünün bonservisini alabilecek. İstanbul temsilcisinin Umut Bozok'un satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan oyuncu için en az 4 katını isteyecek.

Trezeguet planını hatırlattı

Kasımpaşa Kulübü, 2017 yılında Anderlecht'ten Trezeguet'i 500 bin euro karşılığında kiralamıştı. İstanbul temsilcisi, 1 sezon sonra Mısırlı oyuncunun bonservisini 2 milyon euro karşılığında almıştı. Süper Lig ekibi Trezeguet'i Aston Villa'ya 10 milyon euroya satmış ve bu transfer sonrası büyük bir geliri kasasına koymuştu.

Diagne'den de büyük kar

Kasımpaşa 2018 yılında TJ Teda'dan bedelsiz olarak Mbaye Diagne'yi transfer etmişti. İstanbul ekibi Trezeguet'te olduğu gibi Diagne'yi de büyük bir kar elde ederek sattı. Galatasaray, Senegalli için İstanbul ekibine 13 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.