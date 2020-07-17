Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapılan antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.