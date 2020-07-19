Süper Lig'de 33. hafta maçında derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Üçüncülük için büyük avantaj sağlayan Beşiktaş ezeli rakibini de yenerek bu avantajını korumak istiyor. Fenerbahçe ise Avrupa iddiasın son haftaya taşımak istiyor. Süper Lig ’de Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe , rakibiyle deplasmanda oynadığı 9 müsabakadan 4 mağlubiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 1 kez sahadan galibiyetle 2014-2015 sezonunda 2-0’lık skorla ayrıldı. Rekabette 26’sı Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 30 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile ilgili dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.

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Ligde 54 gol atan Beşiktaş, maçların ilk yarılarında 16, ikinci devrelerde ise 38 gol buldu. İlk 15 dakikada 5, ikinci 15 dakikalık bölümde 3 gol kaydeden siyah-beyazlı ekip, devrenin son 15 dakikalık periyodunda ise 8 gol attı. Karşılaşmalarda ikinci yarıya etkili başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 46 ile 60. dakikalarda 11 kez gol sevinci yaşadı. 61 ve 75. dakikalar arasında rakip kalede daha etkili olan siyah-beyazlılar bu bölümde 14 gol sevinci yaşarken, son 15 dakikalık bölüme ise 13 gol sığdırdı.

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Gökhan, Roco, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, Boyd, Burak

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriç

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan sezonun son derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Viasat Xtra 3

İnternet üzerinden online yayın yapan kanallar;

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

AZ TV Frekans Bilgisi

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

BT SPORT EXTRA 5

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

SKY SPORT 5

Sky Sport 5 Frekansı

Uydu Adı : Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

N'KOUDOU, UMUT VE LJAJİC YOK

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

BTC Turk Yeni Malatyaspor maçında 4'üncü sarı kartı görerek cezalı duruma düşen N'Koudou yarın akşam kadroda yer alamayacak.

24 Haziran'da yapılan Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantina süreçlerini tamamlayan Ljajic ve Umut Nayır da yeni testleri negatif çıkmasına rağmen son iki maçta takıma katılamayacak. Bunun sebebiyse TFF protokolü gereği 5'er günde yapılması gereken 2 testin daha olması ve süre olarak son iki maça yetişemeyecek olmaları.

SARI KART SINIRINDA DÖRT FUTBOLCU

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Lens, Caner, Vida ve Elneny yarın akşamki maça 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. Bu futbolcular Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin son maçı olan Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

FALETTE TAKIMDAKİ YERİNİ ALACAK

Fenerbahçe'nin Gineli futbolcusu Simon Falette, Beşiktaş maçında forma giyecek.

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşayan ve karşılaşmaya devam edemeyen Falette, Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakmayacak. Sivasspor karşılaşmasının ardından yapılan tetkiklerinde kalça eklemi etrafında ödem oluştuğu tespit edilen defans oyuncusu, sarı-lacivertli ekibin idmanlarında yer aldı. Sakatlığı tam olarak geçmese de derbi mücadelede ''Ağrım olsa da sahada yer alacağım'' diyen Falette'in ilk 11'de görev alması bekleniyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 3 futbolcu sakatlık sebebiyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan, Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken Serdar Aziz, Gustavo, Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç ve Jailson sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular derbi maçta sarı kart görmeleri halinde sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.



