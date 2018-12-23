Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Kelsey Mitchell'dan şok sakatlık!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide Beşiktaş'ın yıldızı Kelsey Mitchell, bir pozisyonda rakip oyuncu Kia Vaughn ile çarpışarak yerde kaldı ve sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

23 Aralık 2018, Pazar 19:07 Son Güncelleme:
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Kelsey Mitchell'dan şok sakatlık!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maçında talihsiz bir an yaşandı.

Beşiktaş'ın yıldızı Kelsey Mitchell, Fenerbahçe oyuncusu Kia Vaughn ile çarpıştığı pozisyon sonrası yerde kaldı. Ağır bir sakatlık geçiren oyuncu, sahayı sedye ile terk etmek durumunda kaldı.

Yaşanan pozisyonun ardından Beşiktaş taraftarları maçın hakemlerine büyük tepki gösterdiler.

O ana kadar maçın en skorer ismi konumundaki Mitchell'ın kalçasında kırık olduğundan şüphe ediliyor.

Ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuya basketbol şube sorumlularından Can Köken eşlik etti.

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