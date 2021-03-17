Beşiktaş Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak

Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da şova devam etti. Siyah-Beyazlılar, cuma günü ligde 3-2 devirdiği Başakşehir'le dün akşam bu kez kupada kozlarını paylaştı. Yarı final karşılaşmasında Kara Kartal zorlu rakibini yine aynı skorla geçip, finale yükselirken, pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde de büyük moral depoladı.

Cenk 1 ay sonra...

Derbi öncesi gövde gösterisiyle kazanan Siyah-Beyazlılar'da eksik oyuncunun olmaması da teknik heyeti sevindiriyor. Dün akşam sakatlanan Aboubakar'ın ciddi bir probleminin olmaması ve yaklaşık bir aydır formasından uzak kalan Cenk Tosun'un da derbiyle sahalara dönecek olması Yalçın'ın elini bir hayli güçlendirecek.

Kaptan şov yaptı

Siyah-Beyazlılar'ın kaptanı Domagoj Vida, Başakşehir galibiyetinin mimarlarından birisi oldu. Savunmada ortaya koyduğu başarılı performansla özellikle ilk yarıda Turuncu-Lacivertliler'in hücumcularına göz açtırmayan Hırvat stoper attığı golle de yıldızlaştı. 22. dakikada N'Koudou'nun harika ortasında iyi bir kafa vuruşu yapan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ı finale taşıdı.