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Beşiktaş Fenerbahçe maçına hazırlanıyor! İşte son durum

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

28 Eylül 2022, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Fenerbahçe maçına hazırlanıyor! İşte son durum

Süper Lig 'in 8. haftasında Vodafone Park'ta 2 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş , Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenman; aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladı. İdmanın saha etabı, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, antrenmanın salon etabında ise üç grup halinde değişmeli olarak; denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL,(DHA)

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