Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendilerine verdikleri destekten dolayı taraftarlarına teşekkür eden Fransız teknik adam, ''Buraya gelmeden derbi atmosferi hakkında bilgi sahibiydim. İlk derbimi oynadım iç sahada ve ne anlama geldiğini gördüm. Taraftarımıza teşekkür ediyorum.'' dedi.

'Beşiktaş'ı gelecekte böyle görmek istiyorum'

Çok fazla eksiklerinin olduğu bir maça çıktıklarını ifade eden Ismael, "İlk 11'imizde çok oyuncu değiştik. Bazı arkadaşları orijinal pozisyonlarında oynatamadık. Maçın başında gol yedik, istediğimiz bir başlangıç değildi. Daha sonra istediğimiz mantaliteyi gösterdik. İlk yarı fazlasıyla fırsat bulduk. 2. yarının ilk 20 dakikasında harika oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ı gelecekte böyle görmek istiyorum. 2'nci yarının ilk 20 dakikasındaki görüntüyü geleceğe yaymak istiyorum. 2 tane de şans bulduk Larin ile maalesef galibiyeti getirecek golü atamadık. 3 puanı hak etmiştik. Maçın sonuna kadar bu enerjiyi gösterdik ama kazanamadık, üzgünüz" diye konuştu.





'Ghezzal’ın kullanması için seslendim'

Batshuayi’nin penaltıyı kullanmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Fransız futbol adamı, “İki penaltı kaçırdıktan sonra bir sonraki penaltıyı atmak için sebep yoktu. Ghezzal’ın kullanması için seslendim. İkinci penaltıda o sorumluluk aldı.” ifadelerini kullandı.

'Bu kaliteye sahip olmaya çalışacağız'

Önümüzdeki sezon gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyaçları olduklarını kaydeden Ismael, "Bugün de fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezona da hazırlanıyoruz. Bu kaliteye sahip olmaya çalışacağız. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bu kulübe uygun oyuncuları bulmak önemli olacak. Son 2 maçta sistemimiz aynı değil esneklik gösterdik. Çok da fazla fırsat bulduk. Vida ile ilgili verilmiş bir kararımız yok" şeklinde konuştu.

'Emirhan çok iyi performans gösterdi'

Galibiyet odaklı ve tempolu oyun istediklerini kaydeden Ismael, "İstediğimiz duruma uygun oyunculara odaklanacağız. Bugün özelinde çok eksiğimiz vardı. Onların yerine oynayanlar iyi iş çıkardı. Gelecekte esneklik gösterebileceğimiz konusunda iyi sinyaller aldım. Şu an sistemimiz bu. Hazır arkadaşlarımıza tabii şans vereceğiz. Bugün özelinde gençler, Ghezzal da beraber sahanın en iyilerindendi. Emirhan çok iyi performans gösterdi. Ersin çok iyi bir karakter gösterdi. Beşiktaş için böyle oyuncular olması önemli. Bizim için bu konu bir hedef. Bazen tecrübeye ihtiyacımız olacak ama bu bahsettiğimiz konuda bir hedef. Bir karakter, tutku gördüm. Beşiktaş için bu kimlikte oyuncular çok önemli. Bizim için bu hedef. bazen tecrübeye fark yaratan oyunculara ihtiyacımız olacak ama bu da bizim için bir hedef" dedi.





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