Süper Lig 'in 36. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ta Umut Meraş, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Talihsiz bir gol yediklerini belirten milli sol bek, çok iyi mücadele ettiklerini ve kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu aktardı, ''Çok iyi mücadele ettik, kazanabilirdik. Çok pozisyona giriyoruz ama golü atamıyoruz. Neleri daha iyi yapabiliriz, bunun için çalışacağız.'' dedi.

Sol stoper oynamasıyla ilgili de konuşan Umut, ''Alışık olmadığım bir pozisyonda oynadım, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.'' ifadelerini kullandı.





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