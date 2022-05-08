Süper Lig 'in 36. haftasında konuk olduğu Beşiktaş 'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Ferdi Kadıoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Derbilerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ferdi, sahada her şeylerini verdiklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz'

''Derbi maçları bizim için çok önemli. Bugün de sahada her şeyimizi verdik, 1-0’ı da bulduk. Aslında 2-0’ı da bulabilirdik. Sebep olduğumuz bir penaltıdan dolayı rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz o yüzden bizim için her puan önemli.''

'İlk yarıda bizi provoke etmeye açtılar'

''Bugün kazanabilirdik o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum ama 1 puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz. Zor bir maçtı. İlk yarıda bizi provoke etmeye açtılar, biz de onların tuzaklarına düştük. Bizim açımızdan çok akıllıca bir hareket değildi. Bütün takım çok savaştı ve maç 1-1 bitti. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız maçta 3 puanı almak istiyoruz.''







