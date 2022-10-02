Beşiktaş , Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe 'yi ağırlayacak. 2 maçtır kazanamayan Valerien Ismael'li Kara Kartal, 3 puanı kapıp galibiyet hasretine nokta koymaya ve derbi zaferiyle taraftarının gönlünü almaya çalışacak. Son 2 maçında kalesini gole kapatan, rakip fileleri 7 kez sarsarak 6 puan kapan Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya ise galibiyet serisini 3 maça taşımak için sahaya çıkacak. Ismael ile Jesus arasında taktik savaşları yaşanacak ve geceye son noktayı, iki devin dünyaca ünlü yıldızları koyacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih, Josef (Gedson), Redmond, Dele Alli, Muleka, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

Ismael'in aklında tek şey var: Zafer

Siyah-Beyazlılar, geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarını mutlu edecek bir performansa ulaşamadı. Son iki maçında Medipol Başakşehir’e kendi sahasında 1-0 yenilen Valerien Ismael’in öğrencileri, bir sonraki maçta da İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak bir anda 4’üncülüğe kadar geriledi. Puan kayıplarının yanı sıra oynanan oyunun da ilk haftalara göre gerileme göstermesi, takımın eleştirilmesine ve hedefe teknik direktör Valerien Ismael’in konmasına neden olmuştu. Bu duruma hemen el koyan başkan Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, Ismael’e olan güvenlerini dile getirdiler ve Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyet ve futbolcuları rahatlatmış oldular.

Moraller yerinde...

Eleştirilerin hedefindeki Valerien Ismael ise hafta içinde yaptırdığı antrenmanlarda, tamamen kazanmaya odaklı çalışmalarla futbolcuları motive etmeye ve takımı hazır hale getirmeye gayret gösterdi. Futbolcuların moralinin oldukça yerinde olduğu gözlemlenirken, tüm konsantrasyon Fenerbahçe’yi yenerek iki maçlık kötü gidişe son vermek ve tekrar iyi futbol oynamaya başlamak üstüne....

12 yıl sonra ilk peşinde

Siyah-Beyazlılar, yabancı teknik adamlarla çıktığı son 14 derbiyi de kazanamadı! En son galibiyetini 28 Kasım 2010’da Schuster’le Galatasaray deplasmanında 2-1’lik sonuçla yaşadı. Ardından çıkılan derbilerde 9 yenilgi, 5 beraberlikle sahadan ayrıldı. Valerien Ismael, bu akşam Fenerbahçe karşısından zaferle ayrılıp 12 yıl sonra bir ilki başarmak istiyor.

Hedef, yabancıyla hasreti bitirmek!

Beşiktaş, yabancı bir teknik adamla Fenerbahçe’yi ligde en son 30 Ekim 2004’te Del Bosque ile yenmeyi başardı. İnönü’de oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Siyah Beyazlılar, ardından 5 farklı teknik adamla çıktıkları 12 Fenerbahçe derbisinden; 7 beraberlik, 5 yenilgiyle ayrıldı. Kara Kartal, bu akşam galip gelip yabancı hocayla uzun yıllar sonra kazanmayı hedefliyor

Jorge Jesus, galibiyete odaklandı

Fenerbahçe'nin bu sezon başına geçen ve takımı Süper Lig'de şampiyon yapma hedefiyle yola çıkan teknik direktör Jorge Jesus, deplasmandaki Beşiktaş maçında Türkiye'deki ilk derbisine çıkacak ve bir ilk başarmaya çalışacak. SarıLacivertliler, en son yabancı bir teknik adamla rakibini ligde, 3 Mayıs 2009'da İspanyol Luis Aragones yönetiminde İnönü Stadı'nda 2-1 mağlup etmişti. Aragones sonrası Kartal'ın sahasından 7 Mayıs 2017'de Dick Advocaat 1-1 berabere kalırken, 27 Eylül 2015'te Vitor Pereira 3-2 ve 21 Kasım 2009'da Christoph Daum da 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Vodafone Park'ta tek zafer

Kanarya, Beşiktaş deplasmanındaki son zaferini 2 Kasım 2014'te İsmail Kartal yönetiminde Atatürk Olimpiyat'ta 2-0'lık sonuçla yaşarken, sonrasında çıktığı son 7 derbide; 3 yenilgi, 4 beraberlik elde etti. Bu akşamki dev kapışmaya ev sahipliği yapacak Vodafone Park'ta Fenerbahçe, tek zaferini 5 Şubat 2017'de Türkiye Kupası'nda alırken, rakibine yeni stadında da ilk yenilgisini yaşattı.

Ancak ligde yenemediler

Ancak ligde Vodafone Park'ta Sarı-Lacivertliler, çıktığı 6 derbiden 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. Bu arada 6 Şubat 2021'de Kadıköy'de Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, ardından oynadığı 5 derbiden 2 galibiyet (Galatasaray'a karşı), 3 beraberlikle (Beşiktaş'a karşı) ayrıldı. Kanarya'da Jesus, bu akşam Aragones'ten sonra Kartal'ı rakip sahada deviren ilk yabancı hoca olmak ve ilk derbisinde Vodafone Park'taki bir lig maçında Beşiktaş'ın bileğini büken teknik adam olmanın hayalini kuruyor.

Gözler Weghorst'ta

Beşiktaş’a sezon başında Burnley’den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kazandırılan Hollandalı golcü Wout Weghorst, Kara Kartal’da ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplamıştı. 7 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik görüntü sergileyen başarılı oyuncu, bu akşamki dev kapışmada da Beşiktaş’ın en önemli hücum silahı olacak. Weghorst, atacağı gollerle stattaki 42 bin, ekranları başındaki milyonlarca taraftarını mutlu etmeye çalışacak. Teknik direktör Valerien Ismael’in doğrultusunda Weghorst, oyunun ilk 10 dakikalık bölümünde hızlıca skor üretip rakibin özgüvenini kırmayı ardından da maç içerisinde de skor üretip takımına zaferi getirmeyi hedefliyor.

Batshuayi, eski takımı Beşiktaş'a rakip

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, bu akşam Fenerbahçe ile eski takımına karşı Vodafone Park'ta sahaya çıkacak. Transfer döneminin son günlerinde Sarı Lacivertliler'e katılan Batshuayi'nin, derbide nasıl bir performans göstereceği şimdiden büyük bir merak konusu... Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev önünde çıkan Batshuayi, oyuna sonradan girmiş ve son dakikada 2-1'lik zaferi getiren golü atmıştı. Milli arada ülkesi Belçika ile 2-1 kazanılan Galler maçında 1 asist ve 1 golle oynayan 28 yaşındaki forvet, oldukça formda bir şekilde Siyah Beyazlılar'a karşı mücadele edecek. Batshuayi, Valencia ile birlikte de Kanarya'nın en önemli iki gol silahından biri olacak.

Vodafone Park’ta 42 bin Kartal!

Siyah-Beyazlılar, bu akşam Fenerbahçe derbisine muhteşem bir atmosferin önündeçıkacak. Konuk ekibin taraftar getiremeyecek olması sebebiyletüm tribünler Siyah-Beyaz olacak. Tribünlerdeyer alacak 42 bin taraftar, takımlarına maç öncesinden bitiş düdüğüne kadar tam destek verip coşkuyu bir an olsun düşürmeyecek. Öte yandan Nevzat Demir Tesisleri önünden detaraftarlar takımı Vodafone Park’a uğurlayacak.

Tek eksik N’Koudou

Beşiktaş’ta Kamerun milli takımından sakat dönen N’Koudou dışında eksik futbolcu bulunmuyor. 1.5 ay süren sakatlığını atlatan Ghezzal’ın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Takımla sadece 2 antrenmana çıkabilen Ghezzal’ın, yeterli kondisyona sahip olmaması sebebiyle yedek kulübesinde olması bekleniyor. Bir diğer sakat futbolcu Nathan Redmond’un ise oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta sol elinden ameliyat olan İngiliz futbolcu, özel olarak hazırlanan bandaj sayesinde görev alabilecek.

Altay Bayındır duvar örecek

Derbide Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinin başında, şüphesiz kaleci Altay Bayındır gelecek. Sarı-Lacivertliler'in kaptanı, bu sezon şu ana kadar oynanan birçok maçta yaptığı kritik kurtarışlarla takımının kritik puanları kazanmasında başrolü oynamıştı. Altay, Siyah Beyazlılar'a karşı 6. derbisine çıkacak. Tecrübeli file bekçisi, bundan önce oynanan 5 karşılaşmanın tamamında kalesini gole kapatamadı ve 9 gol yedi. Altay, Vodafone Park'ta bu kez Beşiktaş'ın oyuncularına geçit vermemeyi ve kendisi adına bir ilki başarmayı amaçlıyor.

3 isim kadroda yok

Zorlu randevu öncesi son çalışmasını yapan Kanarya'da Nazım Sangare'nin yanı sıra diğer sakat oyuncular Luan Peres ve Joshua King, kadroda yer alamayacaklar. Sakatlıktan çıkmasına rağmen ağrıları süren Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak. Takımla idmanlarda yer alan Emre Mor'un ise derbide yedekler arasında yer alacağı öğrenildi.

Tayyip Talha görev başına

Teknik direktör Valerien Ismael Fenerbahçe maçının kadrosunu iki mevki dışında belirlemiş durumda. Kaleyi yine Ersin’eemanet edecek olan Ismael, defansın sağında Rosier, solunda Masuaku’ya, stoperde de Saiss’e görev verecek. Tecrübeli teknik adamın stoperdeki diğer tercihi ise Tayyip Talha ve Necip’ten biri olacak. Antrenmanlarda yapılan denemelere göre Tayyip Talha onbir için en güçlü seçenek durumunda. Orta sahada; Salih, Josef ve Dele Alli’yi görevlendirmesi beklenen Ismael, ilerideise Muleka, Weghorst ve Redmon’u sahaya sürecek.

Ferdi Kadıoğlu kart sınırında

Sarı-Lacivertliler'de derbi karşılaşması öncesi kart sınırında tek bir futbolcu yer alıyor. Beşiktaş karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Milli futbolcu, bu durumda gelecek hafta oynanacak Kadıköy'deki Fatih Karagümrük sınavında forma giyemeyecek.