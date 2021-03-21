Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev bir maç oynanacak. 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle yara alan Erol Bulut'lu Fenerbahçe'yi konuk edecek. 1 maçı eksik olan Kartal, evinde kazanıp yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Art arda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geri kalan ve 58 puanla Galatasaray'ın ardından 3. sırada bulunan Kanarya ise Vodafone Park'ta 3 puanı cebine koyup yeni bir sayfa açmanın peşinde.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakika ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam

Fenerbahçe için hayati öneme sahip

Fenerbahçe için Beşiktaş maçı, şampiyonluk yolunda kalan son umutları devam ettirmek açısından kritik bir öneme sahip. Beraberlik bile Sarı-Lacivertliler’in zirve yarışına havlu atması anlamına gelebilir. Erol Bulut, bu hayati maçın hazırlıklarını titiz bir şekilde yapıyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı, derbinin kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Gençlerbirliği maçına oranla birçok bölgede taşlar yerinden oynayabilir. Beklerde Nazım Sangare ile Caner Erkin’in görev yapması bekleniyor. Orta sahada ise Gustavo’nun yanında, İrfan Can Kahveci’nin ilk kez 11’de görev yapacağı kaydedildi.

Forvet belirsiz

Gençlerbirliği karşısında cezası nedeniyle oynayamayan Enner Valencia, pazar günü formasına kavuşuyor. Valencia’nın dönüşüyle birlikte sol kanada geçmesi, böylece Pelkas’ın da en etkili olduğu bölgede, forvet arkasında görev yapması bekleniyor. Erol Bulut, forvet konusunda ise kararsız. Bulut, formsuz iki oyuncusu, Thiam ve Samatta arasında kararını verecek.

Beşiktaş kazanmaya devam etmek istiyor

Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir zaferi sonrasında oyuncularına 1 günlük izin veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın, soyunma odasında önemli ifadeler kullandığı bildirildi. Başarılı çalıştırıcının, "Çok yoğun bir programımız var. Dinlenmek için size verdiğim süreyi iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bundan sonra tempomuz her zaman en üst düzeyde olmak zorunda. Herkes artık kendisine daha fazla dikkat edecek. Bundan sonraki süreçte her maçımız final. Bunun bilinciyle kalan tüm maçlarımızı en az kayıpla geçip sezonu 2 kupayla kapatmalıyız" dediği öğrenildi.

Dikkat uyarısı geldi

Başarılı çalıştırıcının Fenerbahçe derbisinde çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Pazar günkü maçta daha fazla mücadele edip efor sarf etmemiz gerekecek. Başakşehir sonrası Fenerbahçe'yi de yenip kazanmaya devam etmeliyiz" sözlerini sarf ettiği kaydedildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe son 15 dakikada gol buluyor

Pazar günkü dev derbide her iki takımın da tek hedefi galibiyet. Beşiktaş, kazanması halinde ligin son düzlüğüne çok önemli bir avantajla girmiş olacak. Fenerbahçe için ise 3 puan dışında alınacak her sonuç, şampiyonluk yarışına havlu atmak anlamına gelebilir. Siyah-Beyazlılar, 62 golle ligin en skorer ekibi konumunda. Kanarya ise 53 kez gol sevinci yaşadı.

İkinci yarıda 40 gol

İki takımın da dikkat çeken özelliği, her iki yarının son 15 dakikasında golcülüklerini konuşturması. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 31-45+. dakikalar arasında 11, 76-90+’lık bölümde ise 17 defa gol sevinci yaşadı. Beşiktaş’ın en kısır olduğu süreç ise 5 kez ağları havalandırdığı ilk 15 dakikalık bölüm. Kara Kartal ayrıca en çok golü de maçların son 15 dakikasında yedi: 14... Beşiktaş, ilk devrelerde 22, ikinci yarılarda ise tam 40 defa fileleri sarstı.

Fenerbahçe kötü başlıyor

Fenerbahçe de rakibi gibi maçlara golcü bir şekilde başlayamıyor. İlk 15 dakikada attıkları gol sayısı sadece 4. Erol Bulut’un öğrencileri her iki devrenin son 15’lik bölümünde 12’şer kez ağları havalandırdı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarılarda 24, ikinci devrelerde ise 29 defa gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, yine rakibi gibi en çok karşılaşmaların son 15 dakikasında kalesinde gol gördü: 7. Kanarya’nın ayrıca maçların ilk 15 dakikasındaki averajı -2 (4 gol attı, 6 gol yedi).

Aboubakar derbiye hazır

Siyah-Beyazlılar’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, yaşadığı sakatlık sebebiyle taraftarını korkutmuştu. Başakşehir karşısında jeneriklik bir gole imza atan 29 yaşındaki futbolcu, ilk yarının sonunda girdiği bir ikili mücadele sonrasında acı içinde yerde kalmıştı. Sağ dizinin arkasına darbe alan tecrübeli futbolcu, dizinden daha önce yaşadığı sakatlıklar sebebiyle tedbir amacıyla kenara alınmıştı. Mücadelenin 3-2’lik Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanmasının ardından büyük sevinç yaşayan yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasında çılgınlar gibi sevinmişti. Maçın ardından kulübün sağlık personeli tarafından yıldız isme yapılan kontrollerde bir probleminin bulunmadığı bildirildi.

Kadıköy’de şov yapmıştı

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Aboubakar’ın, pazar günkü mücadeleye de ilk 11’de başlaması planlanıyor. Süper Lig’in ilk yarısında Kadıköy’de oynanan derbide 2 gol atıp takımının sahadan 4-3’lük zaferle ayrılmasına yardımcı olan başarılı futbolcu, pazar günü de şovuna devam etmeyi amaçlıyor.

Luiz Gustavo, derbi öncesinde takımına güveniyor

Luiz Gustavo, sakatlığı sonrası ilk kez Gençlerbirliği maçında 11’de sahaya çıkmıştı. Ancak 11’e dönüşünü kutlayamadı, Fenerbahçe Kadıköy’de 2-1 yenilerek tarihinde ilk kez ligde iç sahada 6 mağlubiyet aldı. Sarı- Lacivertliler’de moraller alt üst olsa da Luiz Gustavo, derbi öncesinde takımına güveniyor. Brezilyalı yıldız, Kadıköy’de yaşadıkları puan kayıplarına anlam veremediğini söyledi.

‘Fenerbahçelilik farklıdır’

Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Son olarak evimizde Gençlerbirliği’ne yenilmemiz, hepimizi derinden etkiledi. Taraftarlarımızı çok üzdük. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki henüz teslim olmadık. Pes etmedik. Fenerbahçelilik farklı bir şey. Her zorluğa karşı savaşmayı ve mücadele etmeyi gerektirir. Dikkat ederseniz kritik maçlarda hep gerekeni yaptık. Bu hafta da Beşiktaş karşısına kazanmak için çıkacağız ve kazanacağız” dedi.

‘Rakibimiz moralli’

Luiz Gustavo, rakibin kendilerine oranla daha moralli olduğunu kabul etti. Sambacı, “Hem ligde liderler hem de kupada finale çıktılar. Ancak dediğim gibi, Biz Fenerbahçeyiz. Kolay kolay pes etmeyiz. Pazar günkü derbide arkadaşlarımla birlikte gücümüzü sahaya yansıtıp, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağımızı herkese göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun forma bekliyor

Sonradan oyuna girip 2 gol attığı Gençlerbirliği maçında sakatlanan Cenk Tosun 4 hafta aradan sonra takıma geri dönmüştü. Dizindeki sakatlığı geçen yıldız golcü arayı kapatmak için takım izindeyken bile Ümraniye'de çalışmalarına devam etmişti. Tamamen iyileşen ve kondisyon olarak da iyi seviyeye gelen Cenk, Fenerbahçe maçı öncesi forvetteki forma rekabetine tam kapasite ile döndü. Milli oyuncu derbide oynamak istediğini teknik ekibe iletti.

Beşiktaş Yönetimi'nden derbiye dev prim

Beşiktaş Yönetimi pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı için galibiyete özel prim belirledi. Siyah-Beyazlılar derbiden 3 puanla ayrılmaları durumunda oyunculara kişi başı 30'ar bin lira prim ödemesi yapacak. Galibiyete odaklanan oyuncular yönetimin bu kararı sonrası daha da morallendi. Sezonun ilk yarısında da Kadıköy'de oynanan karşılaşma öncesi 30'ar bin lira prim belirlenmiş, Siyah-Beyazlılar 4-3 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e özel görev

Teknik direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlıyor. Sırp oyuncu ile idmanda konuşup beklentilerini aktaran genç teknik adam, orta alanda topların Ljajic'te buluşturulmasını istedi. Deneyimli oyuncuyla atak organizasyonunu yönlendirmeyi planlayan Kartal'ın hocası Ljajic'e atacağı paslarla Larin ve Atiba'ya pozisyon hazırlaması talimatını verdi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi

Beşiktaş maçı öncesi orta sahada Gustavo, İrfan Can ve Mert Hakan ön plana çıkıyordu. Ancak Erol Bulut, bu kritik maçta sürprize imza atabilir. 46 yaşındaki teknik adam, son dönemde yedek bıraktığı Ozan Tufan’ı Beşiktaş maçına özel olarak hazırlıyor. Bulut, dünkü antrenman önce öğrencisiyle baş başa yaklaşık 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Erol Bulut, Ozan’la yaptığı konuşmada, kendisini göstermesi için derbinin önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Aboubakar Szalai’ye emanet!

Kamerunlu forvet, Kadıköy’deki derbide Lemos-Tisserand ikilisine zor anlar yaşatmış ve 2 gol atmıştı. Erol Bulut, pazar günkü mücadelede Aboubakar’a özel önlem alacak. Yıldız futbolcuyu, son haftaların formda ismi Attila Szalai marke edecek. Bulut, öğrencisinden Aboubakar’a yakın oynamasını ve rakibine karşı fiziki avantajını kullanmasını istedi.

Ersin Destanoğlu 10 maçta gol yemedi

Beşiktaş’ın bu sezonki başarısında genç file bekçisinin payı büyük. Ersin, yaptığı kritik kurtarışlarla birçok maçta takımının galip gelmesinde önemli rol oynadı. 20 yaşındaki file bekçisi, görev yaptığı 23 lig maçının 10’unda kalesini gole kapattı. Ersin Destanoğlu, oynadığı maç sayısına oranla bu alanda ligin en iyisi konumunda. Genç kaleci, toplamda 20 gol yedi. Başarılı file bekçisi %67’lik kurtarış yüzdesine sahipken, bu oran ceza sahası içi şutlarda yüzde 54, ceza sahası dışı şutlarda ise yüzde 91.

Fenerbahçe’nin yıldızı Altay Bayındır

Ligin en formda kalecilerinden biri de Altay Bayındır. 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Fenerbahçe’nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Altay, birçok maçta kurtarışlarıyla puanı getirirken, kaybedilen birçok karşılaşmalarda bile farkı önledi. Başarılı kaleci ligde görev yaptığı 28 maçın 9’unda kalesini kapattı, toplam 27 gol yedi. Özellikle karşı karşıya pozisyonlardaki başarısıyla dikkat çeken Altay’ın ceza sahası içinden gelen şutlardaki kurtarış yüzdesi 61, ceza sahası dışı ise 92. Genç kalecinin genel kurtarış yüzdesi 73.