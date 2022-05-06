Süper Lig'de 36. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş Vodafone Park'ta taraftarı önünde formda Fenerbahçe'yi mağlup etmek istiyor. İkincilik şansı yüksek olan ve son haftalarda üst üste galibiyetler alan Fenerbahçe ise deplasmanda kazanmak istiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Vodafone Park'ta 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş'ta Vida sakatlıklığı nedeniyle, Valentin Rosier ise cezalı olduğu için Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden kaleci Mert Günok, Gökhan Töre ve Mehmet Topal antrenmana katılmadı. Can Bozdoğan ve Umut Meraş'ın ise katılım sağladığı antrenman, basına açık bölümün ardından taktik çalışmalarıyla devam etti.

Fenerbahçe'de ise Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı. Ayrıca Szalai, Crespo ve Pelkas'ın sakatlığı bulunuyor. Ayrıca Serdar Aziz kart cezalısı olduğu için Beşiktaş maçında oynamayacak.



