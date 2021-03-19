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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti.

19 Mart 2021, Cuma 15:22 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Sonrasında pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun-kontrol-pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, derbi maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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