Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Sonrasında pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun-kontrol-pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, derbi maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.