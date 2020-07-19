Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrılırken Fenerbahçe 'de Muriç kırmızı kart gördü.

Maçın özeti şöyle;

Karşılaşmanın 9. dakikasında Atiba'nın kendi ceza sahası önünde hata yapması sonucu topu kapan Deniz Türüç'ün köşeye doğru vurduğu şutu Ersin çeldi, dönen topu Gökhan Gönül kornere attı.

18.dakikada Beşiktaş sol kanatta Atiba'nın yerde kalmasıyla serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Caner Erkin'n cea sahasına ortasında Vida'nın kafa vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

Ersin'den iki kritik kurtarış

19.dakikada Fenerbahçe Beşiktaş kalesine tehlikeli geldi. Önce Emre Belözoğlu'nun şutunu kurtaran genç kaleci Ersin, daha sonra Muriç'in vuruşunu önledi.

Muriç kırmızı kart!

25.dakikada Fenerbahçe'de Vida'ya sert bir faul yapan Muriç sarı kart gördü.Daha sonra VAR'a giden karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Muriç'e kırmızı kart gösterdi!

27.dakikada Beşiktaş'ta ise Hasan Ali'ye faul yapan Lens sarı kart gördü ve haftaya oynanacak olan Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

33.dakikada Fenerbahçe bir kezdaha gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün şutu savunmadan sekti ve Emre Belözoğlu'Nun önünde kaldı. Emre'nin şutu üstten auta gitti.

39.dakikada savunmadan atağa çıkan Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım, Ferdi'nin pasında ceza sahası önünde topla buluştu. Hasan Ali'nin sert şutunu Ersin kornere çeldi.

Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

56.dakikada kazanılan serbest vuruşta Burak Yılmaz'ın şutunu kaleci Altay kurtardı.

57'de Beşiktaş'ta Boateng'in yerine Diaby oyuna girdi.

Beşiktaş Vida ile öne geçti!

63.dakikada Beşiktaş'ta Vida savunmadan topla beraber ceza sahasına hareket etti ve Diaby'ye pasını verdi. Diaby'nin sol kanada pasında Boyd'un ortasında Vida topu filelere gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

67.dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine Garry Rodrigues girdi. Beşiktaş'ta ise sakatlanan Lens'in yerine Necip oyuna girdi.

Gökhan Gönül eski takımına golünü attı!

69.dakikada Beşiktaş köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Caner'İn ortasında Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş, derbide farkı ikiye çıkardı.

74.dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues çalımlarla ceza sahasına kadar geldi ve vuruşunu yaptı ancak Beşiktaş'ta günün başarılı isimlerinden Ersin topu kornere çeldi.

84.dakikada Beşiktaş'ta Tyler Boyd'un yerine Güven Yalçın girdi.

85.dakikada Fenerbahçe'de sarı kart gören Deniz Türüç, cezalı duruma düştü. 87. dakikada sarı kart gören Tolga Ciğerci de sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ta da 90.dakikasa sarı kart gören Caner Erkin cezalı duruma düştü. Maçın sonlarına doğru iki takıma da art arda sarı kartlar çıkmaya başladı. Fenerbahçe'de Necip'e faul yapan Jailson da cezalı duruma düştü.

Mücadele son düdük geldi ve Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı.

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Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Gökhan, Roco, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, Boyd, Burak

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriç

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan sezonun son derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.