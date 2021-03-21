63 puanla lider konumunda bulunan Beşiktaş son 6 maçtır galip geliyor. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de Galatasaray'ın kaybettiği haftada ezeli rakipleriyle puan farkını daha da açmak amacında. Mevcut puan durumunda iki maç eksikle Galatasaray'ın 2, bir maç eksikle Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri yendiği takdirde farkı Fenerbahçe ile 8'e, Galatasaray'la da 5'e çıkartarak çok büyük avantaj sağlayacak. Beşiktaş, rakiplerinin BAY olduğu haftalarda kazanırsa puan farkını daha da açmış olacak. Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği’ne yenilen Erol Bulut'un ekibi, derbiyi kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Fenerbahçe, haftaya lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde 58 puanla 3. sırada giriyor. Erol Bulut, Beşiktaş karşısında kontrollü oyunla derbiyi kazanmaya çalışacak.

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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakika ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe ilk 11'ler (BJK - FB kadrolar):

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Szalai, Serdar, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta

Beşiktaş evinde rakipsiz

Süper Lig’de oynadığı 28 maçta 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, iç sahadaki performansıyla sezonun en başarılı takımı konumunda. Sezon başında iç sahada çıktığı ilk 2 maçta bir puan alabilen Beşiktaş, daha sonra 8 maçlık galibiyet serisine imza attı. Kartal, iç sahada yaptığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda hanesine 34 puan yazdıran Siyah-Beyazlılar, sahasında çıktığı 8 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. Eski yıldız futbolcusu Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde oynadığı futbolla takdir toplayan Beşiktaş, aldığı başarılı sonuçlara derbide bir yenisini daha ekleyerek şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Fenerbahçe rakip sahada coşuyor

Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine konuk olduğu karşılaşmalarda Kadıköy'ün aksine son derece başarılı bir grafik çiziyor. Sarı-Lacivertliler, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor. Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet (Gaziantep FK 1-3) yaşayan Erol Bulut'un takımı, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın 35’ini dış sahada elde etti. Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 6 mücadelede rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

7 maçtır yenilmiyor

Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın Bulut'un takımı deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor ve 4 maçtır da rakiplerinin evinde kazanmayı başarıyor. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda en son 5 maç üst üste Mart 2018/Mayıs 2018 arası Aykut Kocaman'la galibiyet serisi yakaladı. Eğer Kanarya, derbide gülen taraf olursa, deplasmandaki puanını 38'e yükseltecek! Fenerbahçe, en son 2005-2006'da sezon sonunda 17 maçta 38 puana ulaşmıştı.