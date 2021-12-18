Derbi mücadelesi bu kez kadın futbolunda yaşanacak. Süper Lig'nde olduğu gibi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de bu hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Neslihan Muratdağı yönetecek. Derbi mücadelesi FB TV ve Beşiktaş - Fenerbahçe Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.

Kadınlar futbol liginde Beşiktaş geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı. Yönetim kurulunun kararıyla sezon başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ise tarihindeki ilk resmi maça çıkacak.

Fenerbahçe gibi Galatasaray da kadın futbol takımını sezon başında kurdu. Sezon başında bu takımların da kurulmasıyla üç kulüp arasındaki derbi heyecanı kadın futbolunda da yaşanacak. Fenerbahçe Kadın futbol takımı Galatasaray'la oynadığı hazırlık maçın 7-0 kazanarak dikkat çekmişti.