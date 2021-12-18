Beşiktaş - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı maçı (CANLI)
Derbi mücadelesi bu kez kadın futbolunda yaşanıyor. Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki takım da bu önemli mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maçta Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü sürüyor.
Derbi mücadelesi bu kez kadın futbolunda yaşanıyor. Süper Lig 'de olduğu gibi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de bu hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanıyor. Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
MAÇ BAŞLADI
SAKATLIK | Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Shameeka sakatlandı ve 5. dakikada oyundan çıktı.
GOL | Beşiktaş, Yağmur Uraz'ın 11. dakikada attığı golle derbide öne geçti: 1-0.
GOL | Siyah-Beyazlılar, Arzu'nun 27. dakikadaki golüyle Fenerbahçe karşısında farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
GOL | Fenerbahçe 39. dakikada Kennya Cordner'ın golüyle umutlandı: 2-1.
İLK YARI SONUCU | Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 2-1 önde tamamladı.