Beşiktaş - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı maçı (CANLI)

Derbi mücadelesi bu kez kadın futbolunda yaşanıyor. Süper Lig 'de olduğu gibi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de bu hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanıyor. Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

MAÇ BAŞLADI

SAKATLIK | Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Shameeka sakatlandı ve 5. dakikada oyundan çıktı.

GOL | Beşiktaş, Yağmur Uraz'ın 11. dakikada attığı golle derbide öne geçti: 1-0.

GOL | Siyah-Beyazlılar, Arzu'nun 27. dakikadaki golüyle Fenerbahçe karşısında farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

GOL | Fenerbahçe 39. dakikada Kennya Cordner'ın golüyle umutlandı: 2-1.

İLK YARI SONUCU | Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 2-1 önde tamamladı.



