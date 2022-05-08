Spor Toto Süper Lig ’in 36’ncı haftasında Fenerbahçe , Beşiktaş ’a konuk oldu. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 35’inci haftasındaki Gaziantep FK maçının 11’ine göre 1 değişiklik yaptı. Kartal, cezalı Serdar Aziz’in yerine Novak’a görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş maçına şu 11’le çıktı: “Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun.”

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. İsmail Kartal; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler’e sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz’e ise sarı kart cezalısı olduğu forma veremedi.

ALTYAPIDAN 3 İSİM

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçına altyapıdan 3 oyuncu takviye yaptı. Savunmadaki eksiklik sebebiyle Emir Ortakaya, orta sahadaki eksiklik sebebiyle Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Ertuğrul Çetin de yedekler arasında yer aldı.

ALİ KOÇ YER ALMADI

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, Vodafone Park’a gelmedi. Sarı-lacivertli yöneticiler ise kendilerine ayrılan yerden karşılaşmayı takip etti. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında maça gelmeyeceğini açıklamıştı. (DHA)