Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin unutulmaz anları!
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21:00'da başlayacak. İşte son yıllara damga vuran en çarpıcı Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri...
Beşiktaş , Süper Lig 'in 33. haftasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21:00'da başlayacak.
Hasan Ali Kaldırım'ın beraberliği getiren muhteşem golünden, Robin van Persie'nin Oğuzhan Özyakup ile yaşadığı diyalog, Beşiktaş forması giyen Oscar Cordoba'nın atılmasıyla kaleye geçen Daniel Pancu'nun kaleye geçmesiyle "Kadıköy Panteri" lakabını alması...
Son yılların en çarpıcı Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri...