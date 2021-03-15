Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için şimdiden geri sayım başladı. Hafta sonu oynanacak dev maç öncesi İddaa dünyasında da yorumlar artmaya başladı. Tam da bu esnada İddaa risk yönetimi derbi maçın oranlarını duyurdu. İddaa risk yönetimi, 21 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favorisi olarak ev sahibi Beşiktaş'ı belirledi. Resmi olarak duyurulan oranlara göre Beşiktaş galibiyetine 1.85, Fenerbahçe galibiyetine 2.80 oran verilirken beraberliğe ise 3.10 verildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının İddaa oranları şu şekilde:

Beşiktaş: 1.85, Beraberlik: 3.10, Fenerbahçe: 2.80

Karşılıklı gol VAR: 1.55 YOK: 1.90

2.5 gol ALT: 1.80 ÜST: 1.62







