Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş , Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın (24 Eylül) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.