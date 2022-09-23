Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
Beşiktaş , Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın (24 Eylül) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.