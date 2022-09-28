Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş, Volkan Bayarslan ile çıktığı 7 resmi maçta 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe ise, Volkan Bayarslan ile 4 resmi maçta 4 galibiyet elde etti.
Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek.
Beşiktaş, Volkan Bayarslan ile çıktığı 7 resmi maçta 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Volkan Bayarslan ile çıktığı 4 resmi maçta 4 galibiyet elde etti.
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TFF’den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:
CUMARTESİ
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
17.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
17.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray : Halil Umut Meler
PAZAR
14.30 Sivasspor - Hatayspor: Erkan Özdamar
14.30 Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
PAZARTESİ
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan