Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek

Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

Beşiktaş, Volkan Bayarslan ile çıktığı 7 resmi maçta 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Volkan Bayarslan ile çıktığı 4 resmi maçta 4 galibiyet elde etti.

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TFF’den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:

CUMARTESİ

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray : Halil Umut Meler

PAZAR

14.30 Sivasspor - Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

PAZARTESİ

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan

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