Beşiktaş Fenerbahçe derbisine tam kadro hazırlanıyor

Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.