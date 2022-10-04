Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine özel konuklar

Spor Toto Süper Lig ’de önceki akşam Beşiktaş , Vodafone Park’ta Fenerbahçe ’yi ağırlamış ve karşılaşma kıran kırana bir mücadele şeklinde geçse de gol sesi çıkmamış ve 0-0 sona ermişti.

Türkiye’nin en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Vodafone Park’ta tanıklık edenler arasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de vardı.

Demirören’le beraber, Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Nihat Özdemir de statta yer aldı. Uzunca bir aradan sonra bir Beşiktaş maçını tribünden izleyen Yıldırım Demirören, Siyah-Beyazlı taraftarların sıcak ilgisine aynı şekilde karşılık verdi.





Zülfikaroğlu da izledi

Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Demirören ve Cemal Demirören de dev derbi için Vodafone Park’ta yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş’ta uzun yıllar Yıldırım Demirören’le yol arkadaşlığı yapan Cengiz Zülfikaroğlu ile Beşiktaş eski yöneticisi Şeref Yalçın da derbiyi Vodafone Park’ta izledi.



