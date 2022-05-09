Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Filip Novak damgası

Sarı-Lacivertliler'de savunmadaki oyuncuların yokluğunda sol bek Filip Novak, Tisserand ile birlikte stoperde forma giydi. Novak, ilk yarıda olumlu ve olumsuz anlamda derbiye damgasını vurdu.

Henüz 6. dakikada Novak, takımını öne geçiren golü attı ve bu sezon ligde 3. kez fileleri salladı.. Ve Ocak 2018'den bu yana Süper Lig 'in en golcü (19) savunmacısı unvanını geliştirdi. 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş 'ın santrasından hemen sonra Larin'le girdiği ikili mücadelede topa elle dokundu ve penaltıya sebep oldu.

Lemos'tan sonra ilk... 28'de yine Çek oyuncu, ceza alanı içerisinde Kenan Karaman'ı düşürüp, bir kez daha takımı aleyhine penaltıya neden oldu! Novak, Mauricio Lemos'tan (Ekim 2020'de Fatih Karagümrük) sonra bir lig maçında iki penaltıya sebebiyet veren ilk Fenerbahçe oyuncusu da oldu.