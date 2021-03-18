Beşiktaş ile F.Bahçe arasında pazar günü oynanacak derbi iki takım için de şampiyonluk yolunda çok önemli bir viraj özelliğini taşırken, bu dev maçta herkesin gözü iki teknik direktörün üzerinde olacak. Teknik direktörlük kariyerlerinde aynı yollardan yürüyen ve sembol oldukları kulübün başına getirilen Sergen Yalçın ile Erol Bulut’un hamleleri, sahaya sürecekleri 11’ler, oyuna kulübeden yapacakları dokunuşlar merakla bekleniyor.

Sezon başına göre roller değişti

1- Sergen Yalçın takımına oynattığı futbolla büyük beğeni toplarken, Erol Bulut sürekli olarak eleştiriliyor.

2- Sergen Yalçın hem ligde hem kupada zirveye doğru yürürken, tüm otoriteler tarafından ligin favorisi olarak gösteriliyor.

3- Sezon başında yarışın en iddialı olarak gösterilen Erol Bulut ise pazar günü hem kendisi hem de takımı için ‘Ya tamam, ya devam’ anlamı taşıyan kader maçına çıkacak,

4- Sergen Yalçın herkese ezberlettiği 11’iyle ve hızlı oynattığı hızlı futbolla alkış alırken, Erol Bulut her maç farklı dizilişi ve farklı oyun anlayışını sahaya sürmekle adeta yerden yere vuruluyor.

5- Sergen Yalçın takımda aidiyet duygusunu, arkadaşlığı pekiştirdiği için övgü alırken Erol Bulut formsuz ve mutsuz oyuncuların çokluğu yüzünden eleştiri oklarının hedefinde.

Yalçın'ın 9. durağı Beşiktaş oldu

Sergen Yalçın: Teknik direktörlük kariyerine 2008’de Beşiktaş altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı. 2013’te ilk teknik direktörlük denemesini G.Antep’te yaşadı, 2014’te Sivas’ta 38 maçta 1.42 puan ortalaması yakaladı. 2016’da G.Antep’e geri dönen Yalçın, 3 maça çıktıktan sonra görevi bıraktı. 2017’de Kayseri ile 17, Eskişehir ile 6 maça çıktı. 2018’de Konya’da 10 maça çıktıktan sonra yıldızının parladığı Alanya’ya gitti. 2019’da Malatya’ya geçti ve 21 maçta 1.52 ortalama yakaladı. 2020 Ocak’ta Beşiktaş’ın teknik direktörü oldu.

Kötü başladı, sonra yenilmedi

Sergen Yalçın, Erol Bulut’un yönetimindeki takımlara karşı rakip olduğu ilk 2 lig maçında 1 beraberlik ve 1 yenilgi alıp hiç kazanamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü, meslektaşına karşı çıktığı son iki karşılaşmada ise puan kaybetmedi.

Bulut 3 yılda F.Bahçe'nin başına geçti

Erol Bulut: Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Kartal’da yardımcı antrenör olarak başladı. 2013 yılında Kartal, Malatya ve Elazığ’da kısa sürelerle yardımcı antrenörlük görevi yürüten Bulut, 2014’de Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcılarından biri oldu. 3 sene sonra 2017’de Malatya’nın hocası oldu. Burada 69 maçta başarılı 2 sezonun ardından 2019’da Alanya’nın yolunu tuttu. 44 maça çıkan Bulut ligde 1.77 puan ortalaması ve takımını kupa finaline çıkararak dikkatleri çekti ve 2020’de büyük umutlarla F.Bahçe’nin başına getirildi.

8- Sergen Yalçın’ın yönetimindeki Beşiktaş bu sezon evinde Süper Lig ’in en az gol yiyen takımı konumunda. Siyah beyazlılar ayrıca 8 kezle ligin en fazla maçta kalesini gole kapatan ekibi

3- Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ezeli rakiplerine karşı 4 maçta 3 galibiyet aldı. Kartal, G.Saray ve F.Bahçe’yi yenerken, Trabzon’u deplasmanda devirdi, evindeki mücadeleyi 2-1 yitirdi.

6- Erol Bulut’un Süper Lig kariyerinde en fazla yenildiği takım Beşiktaş. Bulut 4 sezonda çıktığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldığı bu seride en çok golü de (15) Kartal’dan yedi.

7- Erol Bulut yönetimindeki F.Bahçe Kadıköy’de yaşadığı sıkıntıya rağmen deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor. Bu seride 6 galibiyet, 1 beraberlik alınırken, dış sahanın en başarılısı da F.Bahçe... (Hürriyet)