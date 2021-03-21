Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde taraftar şaşkınlığı

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla tamamlanırken tribündeki taraftar sayısı dikkat çekti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tribünler Fanatik foto muhabirlerinin objektiflerine böyle yansıdı.

Protokol tribününün tıka basa dolu oluğu gözlenirken sosyal mesafeye de dikkat edilmedi. Ayrıca bazı localarda da taraftar olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Son olarak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Sarı-Lacivertli takımın sağlık çalışanlarını maça alması ve bu isimlerin Galatasaray oyuncularına küfür etmesi bir süre gündemi meşgul etmişti.







