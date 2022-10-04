Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus'un derbide 86 dakikada sahada tuttuğu Lincoln Henrique'nin istatistikleri, Portekizli teknik adamı mutlu etti. Sahada takımın en fazla topla buluşan ismi olan Brezilyalı yıldız, tam 80 kezle bu alanda takım arkadaşlarının çok önünde yer aldı. Topun özellikle 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerinde başrolde olan Lincoln, savunmasına da sık sık yardımda bulundu.

Topsuz oyunda yaptığı pas aralarıyla başarılı bir grafik ortaya koyan Fenerbahçe'nin başarılı ismi, aynı zamanda sahanın en çok koşan oyuncularından da biriydi. Hocasının verdiği görevi başarılı bir şekilde yerine getiren Lincoln'ün AEK Larnaca maçında da şans bulması bekleniyor.