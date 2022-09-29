Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kilidi yıldızlar çözecek

Valerien Ismael; Weghorst ve Dele Alli ikilisine çok güveniyor. Özellikle Weghorst, Fransız hocanın planında çok kritik yer tutarken, Alli’nin de Premier Lig tecrübesiyle derbide fark yaratması bekleniyor.

Geldiği günden beri her maça farklı kadroyla çıkan Jorge Jesus da Kartal’ı yıkacak ikiliyi belirledi. Sezonun flaş golcüsü Valencia ile Beşiktaş ’ta çok eleştirilen Batshuayi, Jesus’un en önemli kozu olacak.





HOLLANDA’DA HAFTANIN MAÇI

Bu sezon Süper Lig maçlarını da yayınlamaya başlayan Hollanda televizyon kanalı Ziggo Sport’a göre, Avrupa’da haftanın en önemli iki maçından biri Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Bir diğer önemli karşılaşma ise cumartesi günü İtalya Serie A’da oynanacak Inter - Roma mücadelesi. Özellikle Wout Weghorst’un performansını takip etmek isteyen birçok Hollandalı futbolseverin de pazar günkü Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini canlı yayından takip edeceği belirtiliyor.



