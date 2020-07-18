Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde kartlar havada uçuşuyor

İki takım arasında ligde oynanan son 21 derbi mücadelesini yöneten hakemler, sık sık kartlarına başvurmak zorunda kaldı. Beşiktaş - Fenerbahçe arasındaki son 21 derbi maçında 124 sarı ve 15 kırmızı kart çıktı.

Fenerbahçeli oyuncular 59 sarı, 5 kırmızı kart gördü

Fenerbahçeli oyuncular, son 21 derbi mücadelesinde toplam 64 kart gördü. Sarı-lacivertli oyunculara 59 sarı çıkarken, hakemler ayrıca 5 de kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaşlı oyuncular daha hırçın

Beşiktaşlı oyuncular, Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında daha hırçın bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı oyuncular 65 sarı kart görürken, 10 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son 2 derbide kırmızı kart yok

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 2 derbi maçta hakemler kırmızı kartlarına başvurmadı. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy’de Fenerbahçe’nin 3-1 üstünlüğü ile sona eren mücadelede ve bir önceki sezon Vodafone Park’ta 3-3 eşitlikle biten derbi maçta kırmızı kart çıkmadı.

İki takım arasında oynanan maçlarda son kırmızı kartı gören isim ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçta Caner Erkin oldu. Beşiktaşlı futbolcu mücadelenin son düdüğünün ardından hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL