Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 30. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile Gökhan Gönül arasında sert bir tartışma yaşandı. Gökhan'ın sert hamlesiyle yerde kalan Hasan, kalktığı gibi tecrübeli futbolcunun üzerine yürüdü.

Kafa kafaya gelen iki oyuncu, Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle sakinleşti. Maçın hakemi Halil Umut Meler, Gökhan'a sarı kart gösterdi.