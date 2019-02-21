Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde dengeler değişiyor

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde derbi maçlardaki üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

Siyah-Beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan ve kulüpte dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig’deki 15. derbi maçını Fenerbahçe’ye karşı yapacak.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 14 derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray’a toplamda 7 kez üstünlük kurdu. 4 derbiden beraberlikle ayrılan Siyah-Beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Bu maçlarda rakip fileleri 19 golle havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

Lig hesapları...

Beşiktaş, Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 7 derbi maçın ikisini kazandı. Kara Kartal, rakibiyle yaptığı 3 derbi mücadelesini berabere tamamlarken, 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Başarılı çalıştırıcı, pazartesi akşamı Vodafone Park’ta ağırlayacakları rakibini devirip hem zirve yarışında önemli bir virajı kayıpsız atlatmayı hem de rakibine karşı ligdeki üstünlüğünü ele geçirmeyi planlıyor.

Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor’u devirerek 3 maçlık kazanma serisi elde eden Güneş’in öğrencileri, Fenerbahçe’yi de devirip seriyi 4’e çıkarmanın hesaplarını yapıyor.