Süper Lig 'in 8. haftasında konuk olduğu Beşiktaş 'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe 'de Ferdi Kadıoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Maçı ilk yarı koparabileceklerini vurgulayan yıldız sol bek, "Buraya kazanmak için geldik, başaramadık. Bu bir netice değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. Perşembe günü oynayacağımız bir maç var, ona hazırlanacağız." dedi.















