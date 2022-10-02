Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası Ferdi Kadıoğlu: Maçı ilk yarı koparabilirdik
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisi sonrası konuştu. Maçı ilk yarı koparabileceklerini ancak başaramadıklarını belirten Ferdi, deplasmanda alınan 1 puanın kötü bir netice olmadığını aktardı.
Süper Lig 'in 8. haftasında konuk olduğu Beşiktaş 'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe 'de Ferdi Kadıoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Maçı ilk yarı koparabileceklerini vurgulayan yıldız sol bek, "Buraya kazanmak için geldik, başaramadık. Bu bir netice değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. Perşembe günü oynayacağımız bir maç var, ona hazırlanacağız." dedi.
https://www.instagram.com/p/CjOOlwuIxOz/