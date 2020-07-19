Süper Lig’de artık sona doğru yaklaşılırken, bitime 2 hafta kala herkesin gözü Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki kapışmada. Dev derbide kazanan taraf, 3 puandan çok daha fazlasını almış olacak. Ev sahibi Kara Kartal ve konuk Kanarya’nın bu maç öncesi şampiyonluk hedefi yok ama ikisinin de Avrupa Kupaları adına farklı rotaları bulunuyor. Ligde 56 puanla üçüncü Sivasspor’un 1 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, Fener karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak, Şampiyonlar Ligi bileti umudunu son haftaya taşımak istiyor. Bir yandan Sivas’ın puan kaybetmesini de bekleyen teknik direktör Sergen Yalçın’ın öğrencilerinin, Trabzonspor’un CAS’taki duruşmasından rakibinin aleyhine bir karar çıkması durumunda, Devler Ligi’ne gitmek için üçüncü olması yetecek.

Diğer tarafta bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve ayağına gelen fırsatları puan kayıplarıyla elinin tersiyle iten Fenerbahçe, 50 puanla 6. Alanya’nın 1, 5. Galatasaray’ın 2 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-Lacivertliler de Beşiktaş’ı mağlup ederek ve üstündeki rakiplerinin puan kaybı yaşamasını umut ederek, ligi 5. sırada bitirerek Avrupa Ligi’ne katılmayı hayal ediyor. Fener 5.’liği alırsa, bu hedefine ulaşmak için Trabzon’un 1 yıllık men cezasının onanması ya da Karadeniz ekibinin cezasının kalkması halinde Türkiye Kupası finalinde Alanya’yı devirmesini bekleyecek. Bu iki olasılık, Kanarya’ya Avrupa Kupaları’nın yolunu açacak.

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Gökhan, Roco, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, Boyd, Burak

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriç

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan sezonun son derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

N'KOUDOU, UMUT VE LJAJİC YOK

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

BTC Turk Yeni Malatyaspor maçında 4'üncü sarı kartı görerek cezalı duruma düşen N'Koudou yarın akşam kadroda yer alamayacak.

24 Haziran'da yapılan Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantina süreçlerini tamamlayan Ljajic ve Umut Nayır da yeni testleri negatif çıkmasına rağmen son iki maçta takıma katılamayacak. Bunun sebebiyse TFF protokolü gereği 5'er günde yapılması gereken 2 testin daha olması ve süre olarak son iki maça yetişemeyecek olmaları.

SARI KART SINIRINDA DÖRT FUTBOLCU

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Lens, Caner, Vida ve Elneny yarın akşamki maça 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. Bu futbolcular Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin son maçı olan Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

FALETTE TAKIMDAKİ YERİNİ ALACAK

Fenerbahçe'nin Gineli futbolcusu Simon Falette, Beşiktaş maçında forma giyecek.

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşayan ve karşılaşmaya devam edemeyen Falette, Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakmayacak. Sivasspor karşılaşmasının ardından yapılan tetkiklerinde kalça eklemi etrafında ödem oluştuğu tespit edilen defans oyuncusu, sarı-lacivertli ekibin idmanlarında yer aldı. Sakatlığı tam olarak geçmese de derbi mücadelede ''Ağrım olsa da sahada yer alacağım'' diyen Falette'in ilk 11'de görev alması bekleniyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 3 futbolcu sakatlık sebebiyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan, Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken Serdar Aziz, Gustavo, Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç ve Jailson sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular derbi maçta sarı kart görmeleri halinde sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.



