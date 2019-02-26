Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Rus basınında büyük yankı buldu

Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanan derbi mücadelesinde ilk yarıyı Beşiktaş'a karşı 3-0 geride kapatan Fenerbahçe, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Hafta içi Zenit’e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-lacivertli ekibin geri dönüşü Rus basınında geniş yer buldu.

Rusya liginin yayıncı kuruluşu Match TV maç ile ilgili, “Zenit’e Avrupa Ligi'nde yenilen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında maçı 3-0’dan 3-3’e getirdi” ifadelerini kullandı. Haberin devamında Fenerbahçe’nin ilk yarı sonunda soyunma odasına 3-0 yenik girdiğini ikinci yarı ise muhteşem bir oyunla Beşiktaş deplasmanından yenilmeden çıktığını ifade etti.

Rus spor gazetesi Çempionat ise “Fenerbahçe 12 dakikada geri döndü” başlığını kullanarak ilk yarıda 3-0 geriye düşen Fenerbahçe’nin ikinci yarının ilk 12 dakikalık kısmında muhteşem bir geri dönüşe imza attığını yazdı.

Rus Sportbox ise, “Zenit yorgunu Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında tarihi bir geri dönüş yaşadı” ifadelerini kullandı.

İHA