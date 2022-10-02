Süper Lig 'in 8. haftasında Beşiktaş , sahasında Fenerbahçe 'yi ağırladı. Dev derbi golsüz eşitlikle sona ererken, Siyah-Beyazlı ekipte Romain Saiss maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Romain Saiss'in açıklamaları şu şekilde:

"Aslında bugün önemli bir maçtı. Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında çok kötüydük. Kazanamazsak da iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Takımın gösterdiği savaşma ruhu önemliydi. Böyle devam edersek, bu ligde çok iyi işler yapacağız. Bazı fırsatlar yakaladık, direkten dönen bir topumuz var. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Çok kaliteli bir takımız. Bu mücadele hırsını devam ettirirsek goller daha çok gelecektir."



