Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika VAR gelişmesi

Süper Lig'in 33. haftasında aynı anda 7 maç oynanacak olmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan VAR Merkezi'nde de uygulamada değişikliğe gidildi. Normal şartlarda aynı anda başlayan 9 maça müdahale edilebilen VAR Merkezi'nde sosyal mesafe nedeniyle bugün 6 maça müdahale edilecek. Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması için VAR odası, Vodafone Park'ın yanına kuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, hakemlerin her hafta Covid-19 testinden geçmesine rağmen, hiçbir şekilde riske girmek istemediklerinden dolayı sosyal mesafe kuralı nedeniyle böyle bir uygulama yaptıklarını açıkladı. Aynı uygulama daha önce TFF 1. Lig Play-Off maçlarında ve UEFA mücadelelerinde de yapıldı. Stadyum yanında bulunan araçta VAR hakemleri mücadeleyi takip ederken bu araçta da Riva VAR Merkezi'ndeki gibi sosyal mesafe için araya paneller kuruldu.

İHA