Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Süper Lig 'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe 'yi ağırlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maç öncesi 2 takımın da yöneticileri tarafından yapılan yorumlar bir anda gündem oldu.

Maç öncesi açıklama

Beşiktaş Kulübü İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir paylaşımda bulundu. Mücadelenin VAR hakemlerine uyarıda bulunan Kaynar, "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, "VAR" olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz!" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'den yanıt

Bu açıklamaya Fenerbahçe cephesinden yanıt veren isim yönetici Metin Sipahioğlu oldu. Sosyal medya üzerinen yanıt veren Sipahioğlu açıklamalarında "Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi.Hakemlerden, VAR’dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!" ifadelerine yer verdi.



