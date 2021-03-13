Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi fire vermedi

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı veren Kara Kartal çok kritik bir viraja girdi. Dün akşam son şampiyon Başakşehir'le kozlarını paylaşan Siyah-Beyazlılar, salı günü bu kez Türkiye Kupası'nda Turuncu- Lacivertliler'le kapışacak. Önümüzdeki hafta pazar günü ise zirve yolunda kader maçlarından biri olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi oynanacak. Bu zorlu ve yoğun periyotta eksik oyuncu istemeyen Sergen Yalçın, dün akşam sınırda olan Rosier, Necip Uysal, Josef de Souza ve Ghezzal'ı kart görmemeleri konusunda uyardı.

Oynamalarına engel yok

Zorlu mücadeleye sınırda çıkan 4 isim de mücadeleyi sorunsuz tamamladı. Rosier, Josef ve Ghezzal karşılaşmaya 11'de başlarken, Necip ise 72'de oyuna dahil oldu. Josef galibiyet golünü getirirken, söz konusu 4 oyuncu da maçı kart görmeden bitirdi. Bu isimler Fenerbahçe karşısında teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Rosier'den kart tepkisi

Valentin Rosier, maçın ardından Twitter hesabı üzerinden, "Her maç sonu Rosier kart görmeli deniyor. Futbol bir temas sporudur. Teması sevmeyenler artistik buz pateni izleyebilir" diyerek tepkisini gösterdi.

Cenk Tosun kadroya dönüyor

Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin, Başakşehir galibiyeti sonrasında, “Gökhan Töre’nin yakın sürede takıma dönme ihtimali yok gibi gözüküyor. Cenk Tosun dönebilir, kupada belki kadroya alabiliriz. Ama Gökhan’ı kupada kullanamayız, Milli Takım arasına kadar tedavisi sürecek” dedi.