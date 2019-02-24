Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi bir ilk

Bir tarafta son haftaların formda takımı Beşiktaş. Diğer tarafta ligde kötü durumda bulunan ve Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe. Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde derbi maçta Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bu haberi de okudular Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş son haftalarda yakaladığı çıkışı taraftarının da desteği ile bu maçta devam ettirmek istiyor. Zor günler geçiren Fenerbahçe ise her şeye rağmen derbi maçta deplasmanda 3 puan peşinde olacak.

Derbi öncesi bir ilk yaşanacak ve iki kulüp başkanları maç öncesi bir araya gelerecek. Bu anlar iki kulüp kanalları da ortak yayınla kamuoyuna aktarılacağı duyuruldu.

İşte yapılan ortak açıklama:

Başkanımız Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi öncesi #EzeliRakipEbediDost anlayışıyla @Besiktas'ın ev sahipliğinde bir araya geliyor. Program, yarın 15.00'te canlı olarak @fbtv ve @tvbjk ortak yayınında.