Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi önce öne çıkan istatistikler

Süper Lig 'in sekizinci haftası dev bir derbiye sahne olacak. İki ezeli rakibin Vodafone Park'ta oynayacağı mücadele öncesi Beşiktaş , yedi maçta topladığı 14 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Bir maçı eksik Fenerbahçe ise, altı maç sonunda hanesine yazdırdığı 13 puanla altıncı sırada yer alıyor.

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Derbi öncesi iki takımın öne çıkan istatistikleri

Ligde oynadığı yedi maçta 16 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, maç başına 2,3 gol ortalamasıyla ligde maç başına en fazla gol atan ikinci takım konumunda.

Onyadığı altı maçta 20 gol atan sarı - lacivertliler ise maç başına 3,3 gol ortalamasıyla ligin zirvesinde bulunuyor.

Fenerbahçe istatistiklerde bir adım önde

Maç başına isabetli şut istatistiklerinde derbiyi deplasmanda oynayacak olan Fenerbahçe, 6,5 ile maç başına 5,9 isabetli şut atan Beşiktaş'ın önünde bulunuyor.

Topa sahip olma

Beşiktaş: % 47

Fenerbahçe: % 55

Pas başarı yüzdesi

Beşiktaş: % 80,7

Fenerbahçe: % 83,9

Maç başına isabetli pas sayısı

Beşiktaş: 298

Fenerbahçe: 369

İkili mücadele kazanma yüzdesi

Beşiktaş: %49,1

Fenerbahçe: % 52,4

Hava topu kazanma yüzdesi

Beşiktaş: % 54,2

Fenerbahçe: % 54,7

Maç başı korner kazanma

Beşiktaş: 4,8

Fenerbahçe: 5,5