Futbolda dün iki derbi vardı. Birisi Premier Lig'de diğeriyse Süper Lig'de. İngiltere'de Manchester City-Manchester United, Türkiye'deyse Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynandı. Manchester'daki derbi adeta bir futbol festivali oldu. Futbolseverler tam 9 gol izlediler. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Ter Haag'ın yönettiği Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. Hat-trick yapan ve de iki de asiste imza atan Erling Haaland da ayrıca tarih yazdı.

En golcü takımlar derbide sustu

Manchester'da bunlar olurken, İstanbul'da Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı ile Jorge Jesus'un Fenerbahçesi'nin karşı karşıya geldiği derbiden gol sesi çıkmadı! Oysa maç öncesi Fenerbahçe, 20 golle en çok skor üreten takımdı. Beşiktaş ise 16 golle sıralamada ilk üçteydi. Yani şeklen bize gollü bir derbi vaat ediyorlardı. Takımlar değil gol, doğru düzgün net gol pozisyon bile üretemedi.

City, 3 faulle 6 gol atıp kazandı

Manchester'daki 9 gollü derbide çok çarpıcı bir istatistik de ortaya çıktı. Belki de skorundan bile daha değerliydi. O da şuydu: Maçta toplam 12 faul yapıldı! 6 gol atan City sadece 3 faul yaparak maçı kazandı. ManU ise 9 faul yaptı! İstanbul'daki bizim derbiydeyse hakem Volkan Bayarslan tam 35 kez faul düdüğü çaldı. Yani kabaca İngiliz derbisinin tam 3 katı! Bu faullerin 19'unu Beşiktaş, 16'sını ise Fenerbahçe yaptı. Maç, 35 kez faul, 1 kez su molası ve 6 kez oyuncu değişikliği için durdu. Maçın sonuna eklenen süreyse hepi topu 4 dakika oldu.

"Faul sayısı oyuncu kalitesine bağlı"

Derbi sonrası basın toplantısında bu konuda Habertürk Muhabiri Ayhan Şensoy, Jorge Jesus'a bir soru yöneltti. Şensoy, iki derbi arasındaki faul sayısının nedeninin hakem yönetimi mi yoksa oyun anlayışından mı kaynaklandığını sordu. Portekizli teknik direktör, verdiği yanıtta takımların kalite farkına işaret etti. Jesus, bizim derbideki faul sayısını normal buldu bu nedenle.

Jorge Jesus: 15'er faul normal

Jorge Jesus, "Manchester United ve Manchester City oyuncuları teknik anlamda çok kaliteliler. Dolayısıyla çoğu zaman faul yapmalarına gerek bile kalmıyor. İlk yarı City 4-0 öndeydi, rakibin faul yapmaya vakti olamadı. Bugün (Pazar günü) Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye baktığımızda 10-15'er faul yapıldığını düşünürsek bu normal. Biz ilk yarıda 5 faul yaptık sadece" diye konuştu. (Ajansspor)