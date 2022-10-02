Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi iddaa oranları

Sezonun ilk 5 haftasını 13 puanla geçen ve formda bir görüntü çizen Beşiktaş , milli ara öncesinde çıktığı 2 maçı ise 1 puanla ve kötü futbolla noktalamıştı. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou dışında göze çarpan bir eksik yok. Rachid Ghezzal tamamen iyileşti, elinde problem olan Nathan Redmond özel bandajla sahaya çıkacak. TD Valerien Ismael, daha hazır gözüken Redmond'u sağ açıkta kullanacak. Sol kanatta Jackson Muleka, hücum merkezinde Wout Weghorst olacak. Orta alanda "Josef de Souza, Gedson Fernandes & Salih Uçan" üçlüsünü izleyeceğiz, stoperde "Tayyip Talha Sanuç & Romain Saiss" ikilisi forma giyecek. Ghezzal'in dışında, Dele Alli ve Cenk Tosun gibi kritik oyuncular da yedekte bekleyecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Slovacko deplasmanında alınan beraberlikle Konyaspor'la Eskişehir'de oynayıp kaybettiği karşılaşma arasında 4 maça çıkan Fenerbahçe , o 4 maçı firesiz geçmişti. Sarı-lacivertliler; Konyaspor yenilgisi sonrası, milli ara öncesi oynanan 4 maçı ise 3 galibiyet 1 beraberlikle noktaladı. Beraberlik Rennes deplasmanında gelmişti, son noktayı da 5-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle koymuşlardı. Vodafone Park'taki kritik randevu öncesi Luan Peres ve Joshua King sakat. Serdar Aziz'in hazır durumda olması beklenmiyor. Sakatlığı olduğu iddia edilen Emre Mor hafta başından beri yapılan tüm idmanlarda yer aldı. TD Jorge Jesus forma verirse fizi olarak da oynayacak seviyede... Portekizli teknik adam Peres'in sakatlığı sonrası "Gustavo Henrique & Attila Szalai" stoper ikilisini tercih etti. Süper Lig'de bu ikilinin önünde "Willian Arao & Miguel Crespo" gördük ancak Fransa'da "Mert Hakan Yandaş & İsmail Yüksek" forma giydi. "Arao & Crespo" ilk 11'e daha yakın... Hücumda ise Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Joao Pedro üçlüsünden ikisini izleyeceğiz. Batshuayi, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez sahaya çıkacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan son 14 resmi maçta toplam 460 faul yapıldı; 15 kırmızı kart çıktı.

- Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 lig maçının 10’unda "karşılıklı gol" izledik. (11 maç - 38 gol)

- Altay Bayındır, Süper Lig kariyerinde en fazla golü Beşiktaş’tan yedi. (6 maç - 13 gol)

- Bu sezon Süper Lig'de topa sahip olma oranları: Beşiktaş %47, Fenerbahçe %55.

- Bu sezon Süper Lig'de pas başarı yüzdesi: Beşiktaş %81, Fenerbahçe %84.

- Bu sezon maç başına korner kazanma sayıları: Beşiktaş 4.8 korner, Fenerbahçe 5.5 korner.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %36'lık kesim derbi maçta sarı-lacivertli ekibin 3 puan alan taraf olacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EFE UYSAL’IN TERCİHİ

Hem takımların bu sezonki oyun anlayışı hem de aralarındaki maçlar ilk golleri akla getiriyor ama Jorge Jesus'un deplasman maçlarındaki oyun anlayışı hesapları bozabilir. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 6 resmi maçın ilk yarılarında gol yemedi ve bu maçların 4'ü 2.5 Alt bitti. Aralarındaki son 11 maçın 10'u Var bitti ama son 5 maçın 3'ü 2.5 Alt bitti. Sanılanın aksine çok gol çıkmayabilir. Maç sonucu için 0 öncelikli Fenerbahçe kaybetmez diye düşünüyorum.