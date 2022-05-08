Beşiktaş ’ın başında ilk derbisine çıkacak olan Valerien Ismael, oyuncularını zorlu 90 dakikaya tek sonuç için hazırlamış durumda! Fransız teknik adam bu akşam Vodafone Park’tan zaferle çıkarak Avrupa umutlarını sürdürmeyi son maçlara taşımak istiyor. Ligde önemli bir yükseliş yakalayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, üst üste 7 maçını da kazandı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe , haftaya 3. sıradaki Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla girerken, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE CANLI İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, E. İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Emre, Nkoudou, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanic, Necip, Kerem, Güven, Teixeira

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

Yedekler: Berke, Ertuğrul, Sosa, Berisha, Valencia, Osayi, Çağtay, Emir, Yusuf, Burak

Batshuayi krallık iddiasını sürdürme peşinde

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Ancak buna rağmen Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 30 maçta 14 golü bulunan ve zirve yarışında yer alan Belçikalı, bugün Fenerbahçe karşısında gollerine devam edip, hem takımına Vodafone Park’ta 3 puanı getirmeyi hem de krallık yarışında iddiasını son haftalara taşımayı amaçlıyor.

Josef de Souza görev başına

Siyah-Beyazlılar’ın bu sezon Fenerbahçe’yle oynadığı derbide ön plana çıkan Josef de Souza olmuştu. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş’ın gollerinin ikisini de Josef De Souza atmıştı. Josef, kart cezasını atlatması sonrasında bugün sahada olacak.

Fenerbahçe'de tam 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarılacivertli ekipte; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Gözler Serdar Dursun'da

Çıktığı son 4 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırıp, 1 asist yapan Serdar Dursun, bu süreçte takımının attığı 13 golün 6'sına direkt katkı verdi. Yıldız golcü, aynı zamanda krallık yarışında da iddiasını sürdürüyor. Sezon başında takıma katılan 30 yaşındaki santrfor, Beşiktaş derbisinde de atacağı gol ve gollerle takımına katkı yapmak istiyor. 30 lig maçında 14 gol atan Serdar, krallık yarışında Kasımpaşalı Umut Bozok'un 2 gol gerisinde yer alıyor.