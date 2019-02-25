Beşiktaş-Fenerbahçe (CANLI)

Bir tarafta zirveyi kovalayan Beşiktaş, diğer yanda tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan Fenerbahçe. Ancak maçın adı derbi olunca akan sular duruyor. Ne eksikler, ne son maçların skorları...

Bu gece Vodafone Park’ta bambaşka bir 90 dakika oynanıyor. Ev sahibi Beşiktaş da rakibi Fenerbahçe de kritik sınava kilitlenmiş durumda. Beşiktaş kazanırsa Devler Ligi umudu sürecek, Fenerbahçe’ye bir zafer büyük hava getirecek. Soğuk havayı ısıtacak bir kapışma ve hepsinden önemlisi dostça bir derbi bekliyoruz.

Not: Sayfa sürekli güncellenmektedir

Mücadele başladı

Beşiktaş 10. saniyede ilk şutunu çekti: Tolgay Arslan'ın orta sahada yaptığı top kaybı sonrasında Burak Yılmaz'ın vuruşu Volkan Demirel'de kaldı. Derbi tempolu başladı. Ev sahibi Siyah Beyazlılar oyuna baskı yaparak başladı.

Korkutan çarpışma

Fenerbahçe'de Skrtel'in müdahalesi sonrasında Kagawa yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, daha sakin olması yönünde Skrtel'i uyardı. Kullanılan serbest vuruş da arka ya seken top da altı pas içerisinde Ismat-Mirin ile Volkan Demirel çarpıştı. Tecrübeli file bekçisi kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'de kaleci Volkan'ın sakatlığı nedeniyle yedek kaleci Harun ısınmaya başladı.

Gökhan Gönül perdeyi açtı

Mücadelenin 10. dakikasında Gökhan Gönül Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Kagawa'nın kullandığı duran topta top arkada direkteki Vida'ya gitti. Vida ceza sahasına çevirdi. Seken topu Gökhan Gönül ağlara gönderdi. Tecrübeli sağ bek eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi.

Bu kez penaltıdan Burak

Gökhan Gönül'ün yerde kaldığı pozisyon sonrası VAR incelemesi yapıldı ve Beşiktaş penaltı kazandı. 18. dakikada Burak'ın penaltı golüyle Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

Maçın 11'leri

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Kagawa, Güven , Burak

Yedekler: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Enzo Roco, Caner Erkin, Muhayer Oktay, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Mustafa Pektemek, Larin

Fenerbahçe: Volkan; Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali; Mehmet Topal; Dirar, Zajc, Tolgay Arslan, Moses; Soldado

Yedekler: Harun Tekin, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Eljif Elmas, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Andre Ayew, Valbuena, Jailson

Bu haberi de okudular Ersun Yanal neşteri vurdu! Slimani ve Frey kadro dışı!

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta oynanan ve bu akşam saat 21:00'de başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.