Beşiktaş-Fenerbahçe bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında, 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, yarın (5 Mayıs ) saat 11.00’de satışa sunulacak.

Kasımpaşa maçına bilet satın alan taraftarlar, Fenerbahçe maçı için öncelikli olarak biletlerini 5 Mayıs Perşembe günü saat 11.00 ile 6 Mayıs Cuma günü saat 10.59 arasında satın alabilirler. Fenerbahçe maçının biletleri, 6 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de genel satışa sunulacak.

Fenerbahçe karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız bilet satın alabilirler.

- 15.08.2021 tarihinden itibaren Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar biletlerini transfer edemeyecektir.

BİLET FİYATLARI

1. Kategori: 490TL

2. Kategori: 450TL

3. Kategori: 390TL

4. Kategori: 375TL

5. Kategori: 325TL

6. Kategori: 295TL

7. Kategori: 200TL

8. Kategori: 175TL

VIP 100: 1.500TL

VIP 101-126: 1.250TL