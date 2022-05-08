Beşiktaş , sezonun son derbisinde sahasında Fenerbahçe 'yi ağırlıyor. Bu sezon ligde umduğunu bulamayan ve 3. teknik direktör olarak Valerien Ismael'i 5 hafta önce göreve getiren Beşiktaş'ın tek düşüncesi, Fenerbahçe'yi yenerek ligde ilk beşe girmek. Teknik direktör İsmail Kartal ile çıkış yakalayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Fenerbahçe, son 7 maçından galip geldi. Sarı Lacivertliler, Beşiktaş derbisini kazanarak hem serisini devam ettirmek isteyen hem de lig ikinciliğindeki yerini korumak istiyor.

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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, E. İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Emre, Nkoudou, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanic, Necip, Kerem, Güven, Teixeira

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

Yedekler: Berke, Ertuğrul, Sosa, Berisha, Valencia, Osayi, Çağtay, Emir, Yusuf, Burak

Avrupa için tek hedef zafer

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan ve 3. teknik direktör olarak Valerien Ismael’i 5 hafta önce göreve getiren Beşiktaş’ın tek düşüncesi, Fenerbahçe’yi yenerek ligde ilk beşe girmek. Şu an için Avrupa kupalarına katılma hedefinden biraz uzak olan Siyah-Beyazlılar, kalan 3 maçını kazanıp Alanyaspor ve Başakşehir’in puan kaybetmesini bekleyecek. Ligi ilk dörtte bitirmesi halinde Avrupa biletini alacak olan Kara Kartal için bir diğer ihtimal de Trabzonspor ’un Türkiye Kupası’nı alması ve kendisinin de ligi beşinci sırada bitirmesi olacak. Ezeli rekabete bu sebepler de eklendiğinde, Beşiktaş’ın kafasında kazanmaktan başka bir seçenek yer almıyor.

Sistemden vazgeçmiyor

Beşiktaş’a geldiğinden bu yana 3-4-3 sistemini oynatan teknik direktör Valerien Ismael, defans hattındaki önemli eksiklere rağmen sistemini bozmayı düşünmüyor. Vida ve Montero’nun yokluğunda, stoperde Necip yerine Umut Meraş’a görev vermeyi düşünen Fransız teknik adam, geçen haftaki performansından memnun kaldığı Serdar Saatçı’dan da vazgeçmeyecek ve defansı Welinton- Serdar-Umut olarak sahaya sürmeyi planlıyor. Ismael, ilk derbisini kazanıp hem seri yakalamayı hem de Avrupa umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor.

Derbide tam 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarılacivertli ekipte; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Ceza sınırında 4 oyuncu

Kanarya'da 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı- Lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ile Filip Novak, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek ligin 37. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.

Seriye devam etmek istiyorlar

Teknik direktör İsmail Kartal ile çıkış yakalayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Fenerbahçe, son 7 maçında galip geldi. Beşiktaş derbisini kazanarak hem serisini devam ettirmek isteyen hem de lig ikinciliğindeki yerini korumak isteyen Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını bu yönde sürdürdü.

Fenerbahçe'de tam 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarılacivertli ekipte; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Gözler Serdar Dursun'da

Çıktığı son 4 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırıp, 1 asist yapan Serdar Dursun, bu süreçte takımının attığı 13 golün 6'sına direkt katkı verdi. Yıldız golcü, aynı zamanda krallık yarışında da iddiasını sürdürüyor. Sezon başında takıma katılan 30 yaşındaki santrfor, Beşiktaş derbisinde de atacağı gol ve gollerle takımına katkı yapmak istiyor. 30 lig maçında 14 gol atan Serdar, krallık yarışında Kasımpaşalı Umut Bozok'un 2 gol gerisinde yer alıyor.

Kara Kartal kaybetmiyor

Bugün karşı karşıya gelecek iki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş, mağlubiyet almadan tamamladı. Geçen sezon ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan derbide Beşiktaş, rakibini Aboubakar (2), Necip Uysal ve N’Sakala’nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-Beyazlı takım, bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy’den galibiyetle dönmeyi başardı. Geçen sezonun ikinci yarısında Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Josef de Souza görev başına

Siyah-Beyazlılar’ın bu sezon Fenerbahçe’yle oynadığı derbide ön plana çıkan Josef de Souza olmuştu. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş’ın gollerinin ikisini de Josef De Souza atmıştı. Josef, kart cezasını atlatması sonrasında bugün sahada olacak.

İlk 11’den 3 eksik var

Beşiktaş’ta Fenerbahçe maçının öncesinde defans hattında önemli eksikler bulunuyor. Valerien Ismael’in 3’lü sisteminde en önemli oyunculardan ikisi olan Rosier kart cezalısı, Vida ise hem sakat hem de babasının rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için derbide yer alamayacak. Montero kart cezalısı olduğu için karşılaşmada forma giyemeyecek 3. futbolcu olurken, Gökhan Töre ve Mehmet Topal da sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmeyecek. Beşiktaş için sevindirici haber ise Can Bozdoğan’dan geldi ve genç futbolcu, görev alabilecek durumda.